قطارات سيناء.. مصدر يكشف حقيقة تشغيل خط الفردان بئر العبد الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رد مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ما يُثار بشأن بدء تشغيل خط الفردان بئر العبد ودخول القطارات إلى سيناء خلال الأسبوع الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، اليوم الاثنين، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية بشأن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن الهيئة لم تصدر أي تعليمات ببدء تشغيل خط قطارات سيناء حتى الآن.

كما رد المصدر، على الصورة المنتشرة بشأن مواعيد تشغيل القطارات على الخط، قائلًا إنها غير صحيحة ولم تصدر عن هيئة السكة الحديد.

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة بدء تشغيل الخط سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي لما له من أهمية كبيرة في ربط سيناء بالقاهرة وغيرها من المحافظات والمدن المصرية.