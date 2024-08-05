بعد استقالة رئيسة الوزراء.. رئيس أركان بنجلاديش للمحتجين: اصبروا وثقوا في الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال رئيس أركان الجيش في بنجلاديش وقر الزمان، اليوم الاثنين، إن الجيش سيعيد السلام إلى البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء حسينة واجد.

وصرح قائد الجيش، أنه يوجد محادثات جارية في الوقت الحالي من أجل تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة حسينة.

وأفاد وقر الزمان، أن الجيش الجيش سيجري تحقيقا في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية خلال التظاهرات، مناشدًا المواطنين بالثقة في الجيش.

وأوضحت هيئة العلاقات العامة في بنجلاديش أن قائد الجيش حث المواطنين على التحلي بالصبر حتى ذلك الحين.

وفي وقت سابق اليوم، تقدمت حسينة واجد باستقالتها من منصبها وغادرت على متن مروحية عسكرية إلى الهند، بينما اقتحم آلاف المحتجون مقر إقامتها في ولاية دكا.

وسقط أكثر من 300 قتيل خلال الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها بنجلاديش من أجل المطالبة برحيل رئيسة الوزراء.