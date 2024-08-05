شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يقدم الكشف والعلاج لأمراض العيون فى القرى والنجوع بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مدار العامين الماضيين، في إطلاق قوافل صحية جابت محافظات مصر من أجل رفع المستوى الصحي للمواطنين، وتطوير الخدمة الطبية المقدمة، وقد أولت هذه القوافل اهتمام بالغ بالتخصصات الطبية المتعددة، واهتمت بشكل كبير بعلاج أمراض العيون.

ونفذت مؤسسات التحالف الوطني المختلفة، قوافل متنقلة عديدة، في قرى مصر، لتقديم الكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار، فقد كان أخر هذه الجهود ضمن حملة "إيد واحدة"، القافلة التي أطلقتها في قرى مركز الصف بالجيزة، لنحو 700 مستفيد من غير القادرين من أهالينا الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان، حيث ولاقت القافلة استحسان المواطنين المستفيدين من خدماتها، وسط تفاعل وحضور عدد من قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها.

وتغطي القافلة كافة تخصصات الرمد وأمراض العيون، كما توفر القافلة الأدوية والنظارات الطبية والعمليات والتدخلات الجراحية للمستحقين بالمجان، وتأتي سلسلة قوافل العيون الطبية المجانية لمؤسسات التحالف الوطني في إطار تنفيذ رؤيتها التنموية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رعاية صحية متكاملة ومستجيبة لكل المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نفذت مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة لأهالينا في كافة قرى محافظات الفيوم والحيزة والسويس والقليوبية لتوفير خدمات طبية شاملة بشكل مجاني، فضلاً عن افتتاح وتشغيل عدد من العيادات الخارجية بالفيوم لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمترددين عليها، فضلاً عن خدمات الطوارئ.