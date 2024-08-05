قائد جيش بنغلاديش: لا حاجة لفرض حظر التجوال أو أي إجراءات طوارئ في البلاد

أعلن قائد الجيش البنغالي وقر الزمان عزمه تشكيل حكومة انتقالية بعدما قدمت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة استقالتها وغادرت العاصمة تحت ضغط احتجاجات عارمة.

وشدد على انه "لا حاجة لفرض حظر التجوال أو أي إجراءات طوارئ في البلاد"، مشيرا الى ان "ممثلين عن عن الأحزاب السياسية الرئيسية كانوا حاضرين في المناقشات مع الجيش".

واكد ان "الجيش سيجري تحقيقا في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية، وسنعيد السلام إلى البلاد ونجري محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة"، مناشدا المواطنين أن يثقوا في الجيش.