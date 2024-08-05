الجيش الإسرائيلي أعلن قتل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجو قضت أمس على المدعو عبد الفتاح الزريعي، الّذي كان أحد عناصر ركن التّصنيع لدى الجناح العسكري لحركة "حماس"، بالإضافة إلى تولّيه منصب وزير الاقتصاد التّابع لـ"حماس" في قطاع غزة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "ركن التّصنيع في "حماس" يعمل على تعزيز قدرات الوسائل القتاليّة لدى المنظّمة، بما في ذلك من خلال تبادل المعرفة مع غيرها من المنظّمات المسلّحة في أنحاء الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنّ "في إطار منصبه، شكّل الزريعي عنصرًا بارزًا في إدارة استحواذ "حماس" على دخول البضائع الإنسانيّة إلى أرض القطاع وإدارة الأسواق الخاضعة لسيطرة "حماس"، حيث تباع البضائع. بالإضافة إلى ذلك، كان مسؤولًا عن توزيع الوقود، الغاز والأموال للعمليّات المسلّحة".
مع الإشارة إلى أنّ الزريعي هو وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة.
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