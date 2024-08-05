أفادت وكالة "رويترز" بأن الآلاف اقتحموا المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة. ولفتت الى ان "حسينة استقالت من منصبها وتوجهت الى الهند بمروحية عسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: رئيسة وزراء بنغلاديش استقالت من منصبها وتوجهت إلى الهند بمروحية عسكرية بعد اقتحام مقرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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