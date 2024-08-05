افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن خلافا وقع بين شقيقين في حي التل الابيض في مدينة بعلبك لعملية، حيث أقدم .ح. ز. على قتل شقيقه ح .ز وفيما نقل المصاب للمعالجة ما لبث ان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، وفر الجاني الى جهة مجهولة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: خلاف بين شقيقين في التل الابيض ببعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.