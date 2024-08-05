ميقاتي تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا وتشديد على ضرورة وقف التصعيد وعقد سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي جرى في خلاله البحث في الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة.
وكان تشديد على ضرورة وقف التصعيد واللجوء الى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.
وكان رئيس الحكومة عقد يلسلة لقاءات واجتماعات في السراي، وفي هذا الاطار إستقبل ميقاتي سفير سلوفاكيا ماريك فارغا في لبنان في زيارة وداعية.
كما التقى سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.
واستقبل ميقاتي محافظ بلدية بيروت مروان عبود ورئيس البلدية عبد الله درويش وعميد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد الامين عيتاني، وجرى عرض لاوضاع ومطالب العاصمة الحياتيّة والإنمائية لا سيما بالنسبة لازمة الكهرباء والمياه والنظافة العامة في بيروت.كذلك تم البحث في موضوع التعاون لانشاء مقر لاتحاد العائلات البيروتية.
واستقبل ميقاتي الوزير السابق رشيد درباس وعرض معه الاوضاع العامة.
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