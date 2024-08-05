"حراك المتعاقدين الثانويين": نناشد وزير التربية حسم مطالبنا وحقوقنا ومنها رفع أجر الساعة

ناشد "حراك المتعاقدين الثانويين"، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "ضرورة حسم المطالب والحقوق الّتي رفعناها له، ومنها رفع أجر السّاعة بشكل متساو، وجعله يدخل في صلب أساس السّاعة لاستفادة المتقاعدين منهم"، مثمّنًا "استجابة الحلبي، وموافقته على دفع 600 دولار كبدل إنتاجيّة للمعلّمين عن العام الدّراسي المقبل".
وقدّر في بيان، "استجابة وزير التّربية وأركان الوزارة لمطلبنا بدفع بدل إنتاجيّة للمتعاقدين عن أشهر الصّيف، بالآليّة نفسها الّتي كانت تُدفع أثناء العام الدراسي، والّتي سيبدأ دفعها اعتبارًا من 20 الحالي"، وطالبه مجدّدًا بـ"وضع خطّة خاصّة بإدارة التّعليم في مدارس الجنوب عن العام المقبل، ما دام العدوان الصّهيوني مستمرًّا، مع احتساب بدل النّقل، وأجر كلّ ساعة لكلّ متعاقد نزح ولا يزال نازحًا عن قريته".
وذكّر الحراك، وزير التّربية بـ"مطلبنا المحقّ الّذي ينصّ على تعديل فوري وقبل بداية العام الدّراسي، لمرسوم بدل النقل ليصبح أربعة أيّام بدل ثلاثة، وإعطاء حوافز شهريّة لطلاب التّعليم الرّسمي"، موجّهًا "تحيّة إجلال وعرفان لكوكبة الأساتذة والطلّاب والمقاومين الشّهداء، الّذين قاوموا واستشهدوا لنبقى نحن، ولكي تبقى المدرسة فاتحة أبوابها لطلب العلم، الّذي هو فريضة على كلّ إنسان".
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