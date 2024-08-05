رستم: ميقاتي يحاول تجنيب لبنان نار الحرب واعاد اللحمة مع الدول العربية

اعلن النائب أحمد رستم خلال استقباله وفودا عكارية في دارته في عين الزيت أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحكمته أنار لبنان وجنبه العتمة الشاملة من خلال تواصله المباشر مع رئيس حكومة العراق الشقيق ومتابعته الملف بشكل شخصي، كما أعاد للبنان لحمته العربية من خلال الشراكة بين مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة ،وهذا كله بهمة وتضافر الجهود التي يبذلها الرئيس ميقاتي من خلال علاقاته مع أشقائنا في الدول العربية".

اضاف:" كما يحاول جاهدا في كل يوم تجنيب لبنان نار الحرب من خلال اللقاءات التي يجريها وليس آخرها مع الموفد البريطاني وغيره من الوفود التي تسعى لتجنيب البلد مخاطر الحرب".

وأكد رستم أن" الرئيس ميقاتي الداعم الأول لأي مشروع انمائي في محافظة عكار، لا سيما صيانة الطرقات ، والقطاعين الصحي والتعليم".