شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بنجلاديش تستقيل من منصبها وتغادر البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة المقر الرسمي لاقامتها اليوم الاثنين على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها شقيقتها الصغرى الشيخة ريهانا، حسبما ذكرت صحيفة دكا تريبون.

وقالت مصادر إنهما توجها إلى ولاية بنغال الغربية بالهند.

وكان المتظاهرون في بنجلاديش قد أعلنوا في وقت سبقهم نيتهم تنظيم مسيرة إلى عاصمة البلاد اليوم الاثنين للضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لتقديم استقالتها، متحدين بذلك حظر التجوال المفروض في أنحاء البلاد.



كلمة لقائد الجيش



من المقرر أن يوجه رئيس أركان الجيش في بنجلاديش، الجنرال واكر الزمان، كلمة للأمة عند حوالي الساعة 3 بعد ظهر اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته صحيفة "دكا تريبيون" اليومية التي تصدر في دكا باللغة الانجليزية.

وأكدت تلك المعلومات، هيئة العلاقات العامة في بنجلاديش، حيث أفادت بأن قائد الجيش حث المواطنين على التحلي بالصبر حتى ذلك الحين.

من ناحية أخرى، يعتزم المتظاهرون في بنجلاديش تنظيم مسيرة إلى عاصمة البلاد اليوم الاثنين، للضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لتقديم استقالتها، متحدين بذلك حظر التجوال المفروض في أنحاء البلاد.

