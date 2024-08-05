شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو": السودان يواجه أسوأ مستويات الجوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الاثنين، إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع؛ لتعزيز الإنتاج الزراعي في السودان.

وحثت المنظمة على الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان، والتوسع السريع في وصول المساعدات الغذائية والنقدية والزراعية الطارئة، مؤكدة أهمية تلبية الاحتياجات في المناطق المتضررة، وتجنب خطر اتساع نطاق المجاعة إلى مناطق أخرى في أنحاء السودان. مجاعة مستمرة

خلصت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى وجود مجاعة مستمرة في مخيم زمزم للنازحين، الذي يستضيف نصف مليون نازح خارج مدينة الفاشر في دارفور.

وأضافت المنظمة أن السودان يعاني من أزمة أمن غذائي غير مسبوقة، ويواجه أسوأ مستويات الجوع (المرحلة الخامسة) التي سجلها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، فضلاً عن أكبر أزمة نازحين داخلياً في العالم، حيث يقدر أن 25,6 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد (المرحلة الثالثة) وما فوقها.