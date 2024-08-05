قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم والخليل ونابلس، ترافق معها عمليات تخريب لممتلكات الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في جنين وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال هدمت منزلين في قرية الجلمة شمال شرق جنين، كما هدمت منزلاً في بيت جالا غرب مدينة بيت لحم، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين الذين جددوا اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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