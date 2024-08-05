استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش من منصبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، من منصبها، اليوم الإثنين، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل عن وكالة “رويترز”، منذ قليل.

وقبل قليل، قال مسؤول من بنجلاديش في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، إن “استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، احتمال وارد”.

وتشهد بنجلاديش، الواقعة في جنوب آسيا، احتجاجات عنيفة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة العشرات في اشتباكات، أمس الأحد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين.

ودفعت الاضطرابات الحكومة إلى قطع خدمات الإنترنت، إذ أن هذه الاحتجاجات تمثل أكبر اختبار للحكومةالبنجلاديشية منذ فوز حسينة بفترة رابعة على التوالي في انتخابات جرت في يناير الماضي، وقاطعها حزب بنجلاديش الوطني، الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.