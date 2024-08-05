أوكرانيا تسقط 24 طائرة مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر قائد القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين أن الجيش أسقط 24 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل. وقال "أُسقطت جميع الطائرات المسيرة بالمضادات الجوية... في كييف وفينيتسا وكيروفوهراد وخاركيف وسومي وبولتافا ودنيبرو".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012