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قائد جيش بنجلاديش: تشكيل حكومة مؤقتة عقب استقالة الشيخة حسينة واجد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد جيش بنجلاديش الجنرال وقر الزمان، اليوم الإثنين، أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة قريبا في الدولة عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

وقال وقر الزمان : "إنه توجد خطط حاليا لطلب توجيهات من رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين بشأن تشكيل حكومة مؤقتة"..حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة دكا تريبيون البنجالية.

 

وأضاف قائد جيش بنجلاديش :"إن الجيش سيبدأ تحقيقا في عمليات القمع التي أشعلت الغضب ضد الحكومة وسيتم معاقبة المسئولين عنها ، لقد أصدرت أوامري بعدم السماح للجيش والشرطة بأي نوع من أنواع إطلاق النار ، وواجب الطلاب هو الحفاظ على الهدوء ومساعدتنا".. مطالبا من المواطنين وقتا لاستعادة السلام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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