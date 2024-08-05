الصفدي ينقل رسالة من الملك للرئيس الإيراني

القاهرة - كتب محمد نسيم - يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد،4 أغسطس 2024 ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني.بحسب قناة المملكة

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

المصدر : وكالات