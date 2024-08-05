شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والصحة من أبرز أهداف مبادرة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

جاءت مبادرة "إيد واحدة " والتي انطلقت رسميا يوم السبت الموافق 27 يوليو، لتكون أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً.

وتتمثل مستهدفات الحملة في توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي، توفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون، وسيتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، باعتبارها جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزام التحالف الوطني بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.