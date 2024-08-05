قوى الأمن: توقيف مواطن تسلل إلى منزل بحارة صيدا وسرق نحو 35 ألف دولار على مرحلتين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بالتسلّل إلى أحد المنازل في ​حارة صيدا​، وسرقة مبلغ قُدّر بنحو 35,000 دولار أميركي على مرحلتين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصّلت إلى تحديد هويّة السّارق، ويُدعى: "خ. ب." (مواليد عام 1988، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "على الأثر، وضعت خطّة محكمة أدّت إلى استدراجه إلى مدينة صيدا، حيث تمّ الإطباق عليه وتوقيفه بتاريخ 2024-07-24".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "باستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه أنفق نحو 11,000 دولار أميركي من المبلغ المسروق، واشترى به هواتف خلويّة وذهب وسيّارة، وأعطى قسمًا منه لسيّدة تربطه بها علاقة"، لافتةً إلى أنّ "الموقوف سُلّم مع المضبوطاتإالى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".