لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، إلى أنّ "جماعة التيّار الباسيلي يتبكبكون على انفجار المرفأ. كان ​ميشال عون​ رئيس جمهوريّة لبعد سنتين من الانفجار"، مشيرًا إلى أنّ "لا تحقيق ولا من يحزنون سوى مع أهالي الضّحايا. هو قال إنّه كان يعلم بتخزين الأمونيوم"، ومضيفًا: "حاولوا ولو لمرّة أن تحترموا عقول النّاس وتتحمّلوا مسؤوليّة".

كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي لـ"التيار الباسيلي": حاولوا ولو لمرة أن تحترموا عقول الناس وتتحملوا مسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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