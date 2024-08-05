نهرا طلب من أمن الدولة في الشمال المؤازرة لاجلاء العمال الأجانب المخالفين في بلدة كفرحاتا - الكورة

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا طلب فيه المؤازرة الأمنية من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال لاجلاء العمال الأجانب المخالفين في بلدة كفرحاتا - الكورة في مهلة لا تتعدى الخمسة ايام، على ان يصار الى اعادة الكشف عند انتهاء المهلة المحددة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين واقفال المساكن المخالفة بالشمع الاحمر.

وجاء قرار المحافظ نهرا اثر كتاب رفعته البلدية للمحافظ نهرا وجاء في نص كتابها :

"تحية طيبة وبعد ، عطفا على كتابكم المسجل برقم 2024/إ/405 تاريخ 2024/5/13 والمتعلق بتكليف البلديات المعنية بإنذار وترحيل الرعايا السوريين غير الحائزين على اقامة شرعية .

وبناء على قرار المجلس البلدي رقم 18 تاريخ 2024/5/26 مرفق ربطا والمتعلق بتوجيه إنذار إلى العمال الاجانب لتسوية أوضاعهم تحت طائلة إتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقيمين المخالفين في نطاق البلدة .

وبعد إنقضاء المهلة المحددة وابلاغ اصحاب العلاقة المؤجرين من ابناء البلدة بواسطة كتابات رسمية وبما أنه لم يتم التجاوب مع مطلب البلدية ، لذا يرجى من سعادتكم المساعدة في طلب مؤازرة أمنية لإخلاء وترحيل الرعايا المخالفين عن البلدة".

وجاء في نص قرار نهرا : "جانب المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال التنسيق ومؤازرة للإطلاع وتكليف من یلزم البلدية ابلاغ الرعاية السوريين الذين ليس لديهم اقامات شرعية والمذكورة اسماءهم وعناوينهم في الجدول المرفق ربطا وجوب الاخلاء في مهلة خمسة أيام على أن يصار إلى إعادة الكشف عند نهاية المرحلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين واقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر والإفادة".