أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، بأنّ "دوريّة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، قامت بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، وبمؤازرة من عناصر المديريّة العامّة لأمن الدّولة- المديريّة الإقليميّة في النبطية، بجولة تفتيشيّة على محال المواد الغذائية في مدينة النبطية- المدخل الشّمالي".
وأشار إلى أنّ "خلال الجولة، وُجدت في مستودع أحد المحال بضائع مدوّنة عليها كتابات باللّغة الكوريّة، لا توجد عليها أي كتابة معتمَدة رسميًّا تُبيّن المحتوى، فسُطّر محضر ضبط بحقّ صاحب المحل، وقد حُجزت البضائع
لمعالجة وضعها".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جولة لمراقبي الاقتصاد على محال المواد الغذائية بالنبطية وتسطير محضر بحق صاحب محل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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