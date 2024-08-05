سيرغي شويغو يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع القيادة الإيرانية

وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الى طهران، وذلك بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي اكبر احمديان لمواصلة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا.
وتأتي هذه الرحلة بهدف تعزيز التفاعلات وبحث القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية السياسية الثنائية.
خلال هذه الرحلة، سيلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين في ايران، بمن في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان.
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