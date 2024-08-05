الطيران المدني السوري: لا توقُّف أو إلغاء للرحلات الجوية من وإلى مطاراتنا المدنية وعملها مستمر

أكّد المدير العام للمؤسّسة العامّة للطّيران المدني السوري باسم منصور، أنّ "كلّ ما يُشاع عن توقّف الرّحلات الجوّيّة أو إلغائها من وإلى المطارات المدنيّة السّوريّة، عار عن الصحة، باستثناء تأجيل لموعد رحلة دمشق- دبي- دمشق للخطوط الجويّة السّوريّة، الّتي كانت مقرّرة اليوم، وذلك لأسباب تشغيليّة وفنيّة فقط".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "كلّ المطارات المدنيّة السّوريّة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة كالمعتاد، وتقوم بتخديم الحركة الجوّيّة من هبوط وإقلاع وعبور وغيرها"، داعيًا إلى "الحصول على المعلومات الدّقيقة والموثوقة من المصادر الرّسميّة المعتمدة فقط، وعدم الانجرار وراء الشّائعات والأخبار المغرضة".