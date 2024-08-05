"كتائب القسام": تفجير 3 عبوات بقوتَين إسرائيليتَين جنوب غزة وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير عبوة مضادّة للأفراد في قوّة صهيونيّة تحصّنت داخل مبنى، وإيقاعها بين قتيل وجريح"، مشيرةً إلى أنّ "الاشتباكات لا تزال مستمرّة مع القوّات المتوغّلة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب ​قطاع غزة​".

وأفادت بأنّ "المقاتلين تمكّنوا أيضًا من تفجير عبوتَين مضادّتَين للأفراد والآليّات، في قوّة هندسيّة بمنطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".