مفوض الأمم المتحدة قلق من خطر الصراع بالشرق الأوسط: لبذل كل جهد لتجنب تفاقم الوضع

أشار مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان ​فولكر تورك​ (Volker Türk)، إلى "أنّني أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقًا في ​الشرق الأوسط​، وأناشد جميع الجهات، إلى جانب الدّول ذات النّفوذ، التحرّك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الّذي أصبح خطيرًا للغاية".

وأكّد في بيان، أنّ "حقوق الإنسان يجب أن تكون، وأوّلًا وقبل كلّ شيء حماية المدنيّين، على رأس الأولويّات"، لافتًا إلى أنّ "المدنيّين، ومعظمهم من النّساء والأطفال، قد تحمّلوا خلال الأشهر العشرة الماضية ألمًا ومعاناةً لا يطاقان، نتيجةً للقنابل والأسلحة".

وشدّد تورك على أنّه "يجب بذل كلّ جهد، وأعني كلّ شيء ممكن، لتجنّب تفاقم هذا الوضع إلى الهاوية الّتي لن تؤدّي إلّا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيّين".