مصدر رفيع المستوى يكشف حقيقة وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر رفيع المستوى حقيقة وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة.

ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد نفى المصدر ما تداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.

وأكد المصدر أن ما يتردد هو هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع.

وأوضح أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على غزة.

وفي وقت سابق، نشرت القناة 12 الإسرائيلية، تقريرًا حول أنفاق الفصائل الفلسطينية نقلًا عن ضابط إسرائيلي، في تصريحات قال فيها إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق.

وذكر التقرير أن الفصائل الفلسطينية تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن علي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن التفكيك الشامل لحركة حماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالًا مستمرًا وطويل الأمد.