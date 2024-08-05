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استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال شهود عيان "إن طائرات الاحتلال قصفت منطقة المطاحن جنوب دير البلح، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39 ألفا و623 شهيدا، و91 ألفا و469 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى ارتكاب قوات الاحتلال ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و71 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن آلاف الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي رام الله، أفادت مصادر أمنية لـ(وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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