علاوي ينفي رفض أمريكا الانسحاب من العراق

ياسر رشاد - القاهرة - نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، اليوم الإثنين، ما تردد من أنباء عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من العراق مؤكدا أن هناك اتفاقا مسبقا على إنهاء مهام التحالف الدولي بعد 10 سنوات على قتال تنظيم "داعش" الإرهابي من قبل القوات العراقية ومساعدتها من قبل التحالف الدولي.

وقال علاوي في مقابلة خاصة مع قناة العربية الحدث اليوم إن العلاقات بين واشنطن وبغداد علاقات متميزية واستراتيجية مبنية على الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي .. مؤكدا أن البلدين ملتزمتان بما تنتجه اللجنة العسكرية العليا من رأي فني وسيادي يعتمد من قبل الحكومة العراقية ودول التحالف الدولي ومنها الولايات المتحدة.

وأضاف : أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن بواشنطن أن اللجنة العسكرية العليا وما تنتجه من قرارات سيعتمد من قبل الحكومة العراقية ودول التحالف الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي أمس /الأحد/ التزام الولايات المتحدة بقرار اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية الخاصة بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق بشأن تحول المهمة العسكرية وتوقيت هذا التحول وأهمية حماية القوات..قائلا : أننا نبقى ملتزمين بالعلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق بغرض بناء فرص اقتصادية وتحقيق الازدهار لكافة العراقيين".