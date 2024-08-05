جيش الاحتلال يطلب من سكان خانيونس بالإخلاء الفوري

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس متواجدة في منطقة خانيونس، وتواصل إطلاق الصواريخ من داخل المنطقة، مطالبا السكان بالإخلاء فورا.

وقال افيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه: تتمادى حماس بإطلاق القذائف الصاروخية من منطقة جنوب خانيونس، وندعو كل السكان الذين لم يخلوا أحياء مركز المدينة، الشيخ ناصر، جورت اللوت، المنارة، معن، قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام، مصبح والحشاش، تواصل حماس إطلاق الصواريخ من منطقتكم نحو دولة اسرائيل.

وأضاف: جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضدها، من اجل امنكم اخلو المنطقة بشكل فوري الى المنطقة الإنسانية .