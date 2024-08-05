إيطاليا تدعو مواطنيها توخي الحذر من تطورات الأحداث في بنجلاديش

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مواطني بلاده في بنجلاديش إلى توخي الحذر والتواصل مع السِّفَارة الإيطالية في العاصمة دكا في حالة حدوث أي حالة طارئة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم الإثنين أنها تتابع تطورات الأحداث في بنجلاديش عقب المظاهرات المناهضة للحكومة في البلاد .

وكان قائد جيش بنجلاديش الجنرال وقر الزمان أعلن - في وقت سابق اليوم الاثنين أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة قريبا في الدولة عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، مشيرا إلى أنه توجد خطط حاليا لطلب توجيهات من رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين بشأن تشكيل حكومة مؤقتة، وأن الجيش سيبدأ تحقيقا في عمليات القمع التي أشعلت الغضب ضد الحكومة وسيتم معاقبة المسئولين عنها، مطالبا من المواطنين وقتا لاستعادة السلام في البلاد