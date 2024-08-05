زعيم كوريا الشمالية يشرف على تسليم صواريخ باليستية لحرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على تسليم 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية جديدة لقوات حرس الحدود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

ووصفت الوكالة القاذفات بأنها سلاح هجومي تكتيكي حديث صممه كيم شخصيا وجاهز للنقل إلى وحدات جيش الشعب الكوري على الحدود مع كوريا الجنوبية.

وأوضحت أن كيم سلم أكثر من 250 "قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية" جديدة إلى "وحدات الخطوط الأمامية" على الحدود مع كوريا الجنوبية في حفل أقيم أمس الأحد.

وقال كيم إن الصواريخ هي "سلاح هجومي أساسي جديد لقواتنا المسلحة"، ودعا إلى تحسين القدرات النووية لصد التهديدات من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الاستقلال والعدالة والسلام مضمونة بقوة من خلال القدرة المطلقة التي لا مثيل لها على الدفاع عن النفس،وقال "نصرنا الأبدي والسلام الحقيقي والسعادة والرفاهية مضمونة من خلال القوة المتنامية التي لا حدود لها"،ودعا إلى خوض نضال لا يعرف الخوف وإجراء تغييرات متواصلة ونجاحات تقدمية من أجل التنمية المستقلة للبلاد وحياة جديدة سلمية ومزدهرة لشعبها.