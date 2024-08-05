بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي الرياينة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، محطة صرف صحي قرية الرياينة بتكلفة بلغت ٢٢٠ مليون جنيه، وشهد التشغيل الفعلي ودخول المحطة الخدمة وتشغيل شبكات الصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، عن محطة صرف صحي قرية الرياينة والتي أوضحت أن المشروع يشمل شبكات انحدار بطول 17.5كم ، و ٤ طلمبات تصرف، والطلمبة الواحدة ١٧٠ ل/ ث.

ومن المقرر أن يخدم المشروع عدد سكان قرية الرياينة بالتوابع والعزب يبلغ 30169 نسمة، ووجه محافظ الأقصر تعليماته برفع كفاءة الطريق من قرية المريس حتى مدخل مدينة أرمنت، وتسوية وتمهيد الطريق الزراعي الغربي.

كما شهد محافظ الأقصر، بدء تجارب التشغيل لمشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرية الديمقراط، بتكلفة 70 مليون جنيه لخدمة ٦٥٠٠ نسمة، وإجمالي شبكات الانحدار 10.3كم، وعدد الطلمبات 3 تصرف، والطلمبة الواحدة 30 ل/ث.

ووجه محافظ الأقصر تعليماته بإعداد جدول زمني للانتهاء بالكامل من مشروع صرف صحي الرياينة ودخوله الخدمة بكامل طاقته.

رافق المحافظ خلال جولته، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني.