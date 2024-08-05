بالصور.. محافظ المنيا يتابع إنشاءات كوبري أبو قرقاص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية لكوبري مزلقان أبوقرقاص، بطول 1650 متراً، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 264 مليون جنية، ونسبة تنفيذ بلغت 82%، وذلك تيسيراً على المواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية.

أوضح المحافظ، أن أعمال إنشاء الكوبري تأتي تيسيرًا على الأهالي وتخفيفاً لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول سير العمل بالمشروع والذي يعد ضمن المشروعات القومية لإنشاء كباري أعلى المزلقانات وينقسم الكوبري إلى جزئين ( الجزء الأول من مدينة ملوي ومتجه إلى ابوقرقاص أعلى السكة الحديد بطول 800 متر، والجزء الثاني هو مخرج من أبوقرقاص إلى مدينة المنيا بطريق القاهرة / أسوان الزراعي بطول 850 متراً)، مشيراً إلى أنه سوف يتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبري خلال شهرين تمهيداً لدخوله الخدمة.

وشدد كدواني على ضرورة إنجاز الأعمال في المدة الزمنية المحددة، وفق الاشتراطات والمعايير الفنية والعلمية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ،ومتابعة الأعمال وتذليل أية معوقات ، لسرعة دخول المشروع الخدمة نظراً لأهميته في تسهيل الحركة.

وأشار إلى أن قطاع الطرق والكباري، من القطاعات المهمة، التي تعد أحد شرايين التنمية وتساعد على التوسع فى فتح مجالات جديدة للاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.