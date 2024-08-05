وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب قادة القوات الجوية بالاستعداد لكافة الاحتمالات

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، لقادة القوات الجوية الإسرائيلية بالاستعداد إلى كافة الاحتمالات بما في ذلك الانتقال السريع للهجوم.

وتأتي تصريحات جالانت في ظل استعداد إسرائيل لهجوم إيراني في إطار الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني بطهران.

وتوعدت إيران إسرائيل بعملية انتقامية غير مسبوقة للرد على عملية اغتيال هنية على أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الوساطات الدولية لن تحول دون رد إيران على إسرائيل.