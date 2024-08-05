لطلبة الثانوية العامة بالمنوفية.. إنشاء كلية علوم في جامعة السادات والدراسة العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تستعد جامعة السادات في محافظة المنوفية، افتتاح كلية العلوم في العام الدراسي الجديد وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، التي يأتي إنشاؤها استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأوضح مصدر مسؤول بجامعة السادات لموقع "الخليج 365"، أن إنشاء كلية العلوم يرسخ قيم البحث العلمي، وحل المشكلات العلمية التي تواجه الصناعة، وتلبي مخطط الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم الدراسات والاختبارات والاستشارات.

وأشار إلى أنه تقرر إنشاء كلية العلوم في المقر الإداري الجامعي القديم والمكون من ثلاثة طوابق، وتسعى الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة لإنشاء عدد من الكليات الجديدة في الفترة القادمة على رأسها كليات الطب والتربية.