لطلاب الثانوية العامة بالدلتا.. تعرف على أقسام كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تعتبر كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا، واحدة من الكليات الجديدة التي استقبلت طلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024، بعد افتتاحها فى شهر أبريل الماضي.

تستهدف كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا، تحقيق التكامل بين البرامج الأكاديمية وخدمة القطاعات الصناعية بمحافظة الغربية وخدمة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك وفقا للبرامج الدراسية المتاحة بالكلية، حيث تمنح الطلاب درجة البكالوريوس في 3 تخصصات رئيسية هي الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، خاصةً في ظل التغيرات التي يفرضها سوق العمل.

كما تعمل الكلية على تطوير برامجها التعليمية، وإتاحة فرص تعليمية متميزة أمام طلابها لمواكبة كل ما هو بما يخدم مجتمع المعرفة.

وتستعد كلية الفنون التطبيقية، لاستقبال الطلاب والطالبات فى العام الدراسي الجديد 2025-2024، عقب ظهور النتيجة وانتهاء أعمال التنسيق بعد انتهاء كافة التجهيزات بكلية الفنون التطبيقية، سواء الفنية أو الإنشائية.

تضم الكلية 16 فصلا دراسيا وصالة للرسم، و2 مدرج تعليمي و3 معامل للحاسب الآلي، و9 معامل وورش متخصصة، علاوة على إنهاء كافة المرافق اللازمة، و الهيكل الأكاديمي للكلية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالهيكل الإداري.