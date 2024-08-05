وصل 49.62 جنيه.. سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار بنحو 75 قرشا بنهاية التعاملات اليوم في 10 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليصل في أحدها مستوى تاريخي 49.62 جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وفق آخر أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وتسببت زيادة المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة بين إسرائيل وإيران في خروج جزئي من الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية وزيادة الضغط على طلب الدولار لتحويل أموالهم.

سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات:

البنك الأهلي المصري: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشا.

بنك مصر: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشا.

بنك القاهرة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشا.

بنك البركة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع بزيادة 50 قرشا.

بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشا.

بنك كريدي أجريكول: 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع بزيادة 48 قرشا.

بنك الإسكندرية: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشا.

بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشا.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.52 جنيه للشراء، و49.62 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا.