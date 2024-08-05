بحضور وزير التعليم.. موعد ومكان مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل" في الساعات القليلة الماضية، من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع إعلان الوزارة موعد المؤتمر.

موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. من المقرر أن يعقد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا مؤتمرا صحفيا في المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يكشف وزير التعليم خلال المؤتمر النسب المئوية للشعبة العلمية والأدبية، بالإضافة إلى قائمة أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أكد أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

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