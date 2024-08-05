شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.. الأبرز زيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف البرنامج الحكومة تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد المحاصيل الاستراتيجية بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة لذلك وضعت الحكومة المصرية.

وتعمل الحكومة على تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، وتنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.

وتحرص الحكومة على صرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، التوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، واستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.