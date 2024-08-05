شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الثروة الحيوانية أحد آليات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تمثل الثروة الحيوانية إحدى الركائز الرئيسة للأمن الغذائي، ونظرا لذلك فهي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة لدعم الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي، ويمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج في التالي:

- مواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية المصرية، من أجل زيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان مع توطين هذه السلالات المهجنة بالإضافة إلى العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.

- توفير أعلاف الماشية بأسعار مناسبة وذات قيمة غذائية وبجودة عالية للحيوانات. إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب المتبعة بمراكز التلقيح الصناعي.

- العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات الطبية، والسيطرة على الأمراض والأوبئة الحيوانية.

- زيادة القوافل الطبية التي تنفذ داخل قرى الجمهورية لتحسين الجودة الإنتاجية والعلاجية.