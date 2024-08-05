شكرا لقرائتكم خبر عن معارض التحالف الوطنى لتوزيع الملابس ترسم الفرحة على وجوه المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف حملة "إيد واحدة" والتي تعد من أهم مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تقديم الدعم والمساندة للأسرة المصرية، حيث تولى اهتمام كبير بالفئات الأولى بالرعاية، في مختلف نواحي الحياة التي تشمل توفير المأكل والملبس والخدمات الأساسية لتوفير حياة آدمية وكريمة، في قرى كانت غابت عنها الاهتمام والرعاية لعقود طويلة، إلا أن التحالف نجح في أن يمنحها قبلة حياة مرة آخرى.

ومن أهم الجهود التي يقدمها التحالف الوطني للأسرة المصرية، تنظيم معارض الملابس التي توفر آلاف من القطع لصالح الأطفال والكبار وانتشرت في كل محافظات مصر، من أجل إدخال الفرحة والسعادة على قلوب الأطفال، ومن آخر الجهود المبذولة في هذا السياق، كان المعرض الذى نظمته مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني، للملابس بمركزي دشنا وقنا، وقد شارك في تنظيم هذه المعارض أكثر من 70 متطوعاً من المؤسسة، واستفاد منهما أكثر من 1200 مستفيد.

وتأتي هذه الانشطة مع حملة "ايد واحدة" انسجاماً مع أهداف التحالف الوطني في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الاولى بالرعاية، وقد لاقت هذه المعارض استحساناً كبيراً من الأهالي والمتطوعين على حد سواء، حيث ساهمت في توفير الملابس المناسبة لعدد كبير من الأسر.



تنظيم معارض



ونظم التحالف الوطني أيضا معرض ملابس الأطفال في الإسماعيلية، حيث وزعت مؤسسة الجود أكثر من 500 قطعة ملابس، مما أسهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال واهاليهم واشادتهم بجودة الملابس المقدمة في المعرض.