شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية تستعرض مفهوم الاستثمار فى ثروتنا البشرية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأحد، كمتحدث في مؤتمر "المصريين في الخارج" في نسخته الخامسة تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين و مجموعات من المصريين فى الخارج .

‏‎وتحدثت الدكتورة رشا راغب في الجلسة الثانية بعنوان "التعليم والتدريب وتأهيل الشباب"، عن رؤية الأكاديمية فيما يخص مفهوم الاستثمار فى ثروتنا البشرية، كما شاركت نجاح ثلاث دفعات من برنامج " المصريات فى الخارج" و الذى يأتى ضمن برامج " مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"التى أطلقتها الأكاديمية في العام الماضي.

‏‎ برنامج "المصريات بالخارج" هو أحد برامج ‏‎"مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ويستهدف البرنامج السيدات المصريات اللاتي يعشن في الخارج، ويستمر لمدة 75 يومًا تدريبيًا يتم خلالها إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف. تم تصميم البرنامج ليتم إدارته وبثه من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية.

‏‎تأني النسخة الخامسة من مؤتمر "المصريين في الخارج" في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج؛ بهدف تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وإحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات.