شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مؤتمر المصريين بالخارج يرفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن عقد النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، والذى سيستمر لمدة يومين متتاليين أمس واليوم ويحضره الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الوزراء والجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وإحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأكد رئيس حزب الجيل على أهمية أهداف المؤتمر، حيث تعمل على إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة ،وكذلك يبحث المؤتمر كيفية الاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

وأشاد "الشهابي" بالإعداد التنظيمى والفكرى للمؤتمر والذى قسم جلساته إلى 4 جلسات موضوعية ناقشت الجلسة الأولى: «فرص وآفاق الاستثمار في مصر» كما ناقشت الجلسة الثانية: «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب» وستناقش الجلسة الثالثة: «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج» والجلسة الرابعة ستبحث التيسيرات والمزايا التى تقدمها الدولة للمصريين في الخارج».

وأضاف رئيس حزب الجيل أن المؤتمر يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ويوضح حرص وزير الخارجية الجديد "بدر عبد العاطي" على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وأحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات، لافتا إلى أن المؤتمر يساعد المسؤولين على تطوير سياساتهم من خلال هذا الحوار الديمقراطى بين المسئولين فى الحكومة وممثلى المصريين فى الخارج ، بما يلبي توقعات وطموحات المواطنين بالخارج وحل المشكلات التي يواجهونها.