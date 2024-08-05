شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة الصحفيين تستضيف اللواء سمير فرج فى حوار مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المفكر الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء الدكتور سمير فرج فى حوار مفتوح حول "الأمن القومى المصرى والعربى فى ظل الصراعات الراهنة بالمنطقة"، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 فى الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة - الدور الثالث بمبنى النقابة.

وعلى جانب آخر، تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها للاتفاق على أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر الذي من المقرر عقده في أكتوبر المقبل، ووضع برنامج زمني لإنجاز محاور العمل.



يذكر أن اللجنة انتهت من وضع ورقة توصيات بأولويات الإصلاح التشريعي العاجل، وتعكف من خلال مجموعة عمل على تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.



كما تعمل على دراسة الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.



وشكلت اللجنة مجموعة عمل عقدت ورشة عمل الأربعاء الماضي، لبدء وضع مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها، انطلاقا من المشروعات المقدمة للحكومة والحوار الوطني.

كما بدأت اللجنة دراسة الأطر التشريعية لإدارة المؤسسات الصحفية وأطر التعاقد والعمل في الصحف القومية والخاصة، لبحث أثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.