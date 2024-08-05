وزارة الصحة: شهيد وجريح في الغارة على بلدة عبا وسيدة اجهضت جنينها نتيجة الصدمة

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، "تعقيبا على غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا جنوب لبنان، وأدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر نقله الاسعاف الى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالته متوسطة".

واردف البيان "مع الإشارة إلى أن سيدة حاملا كانت موجودة في جانب موقع الاستهداف، تعرضت لصدمة كبيرة وخوف شديد ونقلت بدورها إلى المستشفى حيث اجهضت جنينها".