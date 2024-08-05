الجيش الأميركي أعلن سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن "الجيش الأميركي سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر، تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الإفريقية".
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية في بيان مشترك مع وزارة الدفاع في النيجر، على "اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأميركية من القاعدة الجوية 201 في أغاديز".
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