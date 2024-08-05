انخفاض مؤشرات أسهم بورصة تل أبيب وهبوط قيمة الشيكل جراء التوتر الامني في اسرائيل

تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب مع بدء التداول اليوم، كما استمر انخفاض قيمة الشيكل، في ظل التوتر الأمني في إسرائيل وترقب هجوما من جانب إيران وحزب الله ردا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر.

وتراجع مؤشر أسهم الشركات الإسرائيلي الـ35 الكبرى "تل أبيب 35" بـ2.8%، ومؤشر "تل أبيب 125" بـ2.7% ومؤشر "تل أبيب 90" بـ2.3%.

واستمر الهبوط في قيمة الشيكل وارتفع سعر صرف اليورو بـ1.5% وبلغ 4.2 شيكل، فيما ارتفع سعر صرف الدولار بـ0.3% وبلغ 3.84 شيكل، علما أن سعر صرف الدولار مقابل ينخفض مقابل عملات أخرى في العالم.

وكان سعر صرف الدولار 3.65 شيكل، في 25 تموز/يوليو الفائت، ما يعني أن الشيكل فقد خلال عشرة أيام 5% من قيمته.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن هجوما إيرانيا شديدا ضد إسرائيل يتبعه هجوما شديدا مضادا من جانب إسرائيل سيؤدي إلى تجاوز سعر صرف الدولار 4 شواكل، ووصول سعر صرف اليورو إلى حوالي 4.3 شواكل.