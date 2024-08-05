دعوة فرنسية إماراتية سعودية الى ضبط النفس في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى المسؤولية وضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي". ولفت ماكرون، الى أنني "أجريت محادثات مع الرئيس محمد بن زايد وولي العهد محمد بن سلمان حول الوضع في الشرق الأوسط. ندعو جميع الأطراف الى المسؤولية وضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي. لا مصلحة لأحد في حصول تصعيد"، وذلك مع تنامي التوتر بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى.

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