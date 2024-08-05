الوضع في السودان يتدهور .. الجنائية الدولية : اغتصاب وجرائم ضد الأطفال في إقليم دارفور

الشارقة - اميمة ياسر - قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إن الوضع في السودان يتدهور مشيرا إلى تقارير عن اغتصاب وجرائم ضد الأطفال خاصة في إقليم دارفور.

وأضاف خان في تصريحات اوردتها شبكة الجزيرة الإخبارية أن المتحاربين في الجنينة والفاشر وعموم السودان يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب.

وتابع: "سنحقق مع من يصدر أوامر بالقوات السودانية والدعم السريع ومن يساعدونهم ويمولونهم".

وفي يونيو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن حملة لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم دولية بإقليم دارفور بما في ذلك مدينة الفاشر.

وأفاد خان في حينها بأنه سيتم إصدار مذكرات توقيف بشأن المسئولين عن الانتهاكات في دارفور.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وتقدر مصادر أخرى القتلى بعشرات الآلاف.